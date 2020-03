Ancora troppi lasciano l'abitazione senza validi motivi: la denuncia

I dati su coloro che continuano a lasciare le proprie abitazioni senza avere motivi validi «sono preoccupanti». A scriverlo sul profilo Facebook è il sottosegretario veneto all'Interno Achille Variati, tracciando un quadro dei numeri raccolti dalle prefetture della regione. Ieri, lunedì 23 marzo, scrive Variati, «le forze dell'ordine hanno denunciato 5310 persone e arrestato 27 persone. Dal 10 marzo sono state controllate 109.268 persone, i denunciati sono quindi circa il 5%. In media, le forze dell'ordine hanno controllato 8000 persone al giorno e di queste ne sono state denunciate 400».

Nel commercio, «i titolari di esercizi denunciati (sempre in Veneto) sono 138, 62 sono stati sanzionati e 9 sospesi, per un totale di 67911 controlli eseguiti». Nelle scorse ore il Consiglio dei ministri ha appesantito le sanzioni per chi non rispetta le norme per il contenimento del Covid-19: le sanzioni pecuniarie vanno dalle 400 alle 3 mila euro per gli spostamenti non giustificati da motivi di lavoro, di urgenza o di salute, aumentate di un quarto se avvengono a bordo di un autoveicolo.

«Vorrei fare un appello alla responsabilità - scrive il sottosegretario - . Perché mentre medici, infermieri, protezione civile, forze dell’ordine, autorità locali e nazionali continuano a lavorare senza sosta per contenere il contagio, evitarne una diffusione così drammatica in altre parti d’Italia e limitarne i danni sulla società e sull’economia del Paese, ci sono persone che ancora continuano a trascurare la gravità di questa emergenza uscendo di casa senza che sia strettamente necessario».