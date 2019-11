Violenza sulle donne, le caserme si tingono di arancione

Ventisette arresti, 274 denunce, quasi una al giorno. Numeri alti, che preoccupano, che arrivano dal comando provinciale dei carabinieri. Sono i numeri che riguardano i reati di violenza sulle donne, diffusi nella giornata mondiale contro la violenza, in occasione della quale le caserme si sono tinte di arancione. Il progetto, denominato «Orange the world», vuole sensibilizzare su questo fenomeno per il quale le denunce da parte delle vittime sono in aumento. Un segnale che le donne rispetto ad alcuni anni fa stanno trovando il coraggio di uscire allo scoperto.

Il fenomeno è ramificato sul territorio. Lo dimostrano anche i dati a disposizione dell'Usl 4 Veneto orientale. Le donne seguite dai servizi territoriali dell'Ulss 4, tra 2018 e 2019 sono state 78, di queste 16 di nazionalità straniera; nel 2019 il pronto soccorso di San Donà di Piave ha registrato una decina di casi di violenza sessuale con un trend stabile negli ultimi tre anni, mentre i carabinieri di San Donà, sempre nel 2019, hanno rilevato 22 casi di violenza a cui hanno fatto seguito 22 denunce a piede libero e 1 arresto. Ben più elevati i numeri del centro antistalking “La Magnolia” che include anche segnalazioni e richieste di aiuto ch giungono al numero di telefono nazionale 1522. In questo caso si arriva a 562 segnalazioni di violenza pervenute nel 2019 ha seguito la presa in carico di 174 persone sempre nell'anno corrente.