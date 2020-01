Un uomo arrestato per violenze sulla moglie

Un uomo di 55 anni residente a Campagna Lupia è stato arrestato in flagrante per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza privata contro la moglie. I carabinieri lo hanno bloccato ieri sera nel corso di una ennesima lite, dopo che la donna aveva cercato di allontanarsi da casa e lui, per impedirglielo, aveva forato le ruote dell'auto con un coltello da cucina.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, era da molto tempo che il 55enne aveva assunto comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie, con la quale è in fase di separazione. Così è stato adottato il "codice rosso" previsto per questo tipo di casi, un sistema più veloce ed efficace di provvedimenti a protezione delle vittime. Per ora il giudice ha disposto l'allontanamento dell'uomo da casa e gli arresti domiciliari in un'altra abitazione.