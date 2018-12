Violenza sessuale sulla nipotina: lo zio condannato a sette anni di carcere

Era finito a processo con l'accusa di aver toccato più volte la nipotina di dieci anni nelle parti intime. Ieri mattina un 40enne di origini romene di Vigonovo è stato condannato a sette anni e sei mesi di carcere. La stessa pena che aveva chiesto il pm Elisabetta Spigarelli.

I fatti risalgono agli anni tra il 2013 e il 2014. La piccola, dopo il primo episodio, aveva raccontato tutto alla mamma che, però, non le aveva creduto. Le violenze sono continuate, con tanto di minacce. L'uomo, infatti, avrebbe intimidito la nipote dicendole che le avrebbe fatto del male se avesse cercato di opporsi alle avances.

Gli episodi contestati sono una quindicina e avvenivano nei momenti in cui i due si trovavano da soli in casa. Tutto è venuto alla luce quando la bimba ha «denunciato» lo zio rivelando le violenze allo psicologo della scuola, che ha avvisato il dirigente scolastico e, successivamente, la famiglia. Il giudice ha stabilito anche un risarcimento di 50mila euro per la ragazzina, che adesso ha 14 anni, e di 10mila per la madre.