“Lido in Love” e flashmob “One Billion Rising”: per dire "No" alla violenza sulle donne

No alla violenza sulle donne. Non deve mancare occasione per ribadirlo con forza. Lo hanno fatto una volta in più, anche quest'anno, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e il prosindaco del Lido, Paolo Romor, partecipando al flashmob 'One Billion Rising' che si è svolto mercoledì pomeriggio in piazzale Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia, nell’ambito della manifestazione “Lido in Love - A Venezia è per sempre”, organizzata dalla Proloco Lido di Venezia Pellestrina.

Musica, giochi e sport

All'appuntamento hanno preso parte anche il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Danny Carella e l'amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva. La festa all’insegna dell’amore è iniziata di mattina, alle 10, ed è proseguita fino a sera tra momenti di musica, giochi, sport e naturalmente cena romantica nei ristoranti del Lido.