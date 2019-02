Picchia per anni la fidanzata anche con una cinghia, arrestato

Per due anni l'ha picchiata, minacciata e l'ha costretta a subire vessazioni psicologiche. L'ha maltrattata a tal punto che lei è arrivata a perdere trenta chili. E non ha risparmiato nemmeno la madre della ragazza, estorcendole dei soldi in diverse occasioni. Gli agenti del commissariato di Portogruaro nei giorni scorsi hanno messo fine all'incubo vissuto da una giovane e dalla mamma, arrestando un 24enne di origine straniera e residente a San Michele al Tagliamento. Il ragazzo, con precedenti specifici, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare e adesso si trova in carcere a Pordenone.

I maltrattamenti sono cominciati due anni fa e spesso le vessazioni sono avvenute quando il 24enne era sotto l'effetto di droga. In alcune occasioni la violenza nei confronti della ragazza aveva il fine di costringere la madre, convivente con la coppia e quindi presente agli atti di violenza, ad effettuare prelievi di denaro e consegnarglieli, sotto la minaccia di picchiare la ragazza. Gli episodi, avvenuti a Bibione, avevano portato la giovane all’isolamento forzato dalla propria famiglia di origine e a privarla di una regolare alimentazione, tanto che era arrivata a perdere peso e non era più in grado di svolgere il proprio lavoro a causa degli ematomi e dei dolori fisici su tutto il corpo. L'uomo la picchiava anche con una cinghia dei pantaloni. L’atteggiamento violento del ragazzo si è manifestato, con pesanti minacce, anche in danno dei familiari della ragazza, ai suoi occhi colpevoli di voler garantire l’incolumità di lei portandogliela via.