Continue violenze fisiche e minacce alla madre, 27enne di Pianiga in manette

Violenze alla madre, sia fisiche che psicologiche. Una situazione insostenibile per la donna, che nel corso dell'ultimo anno - almeno da settembre 2017 - si è recata a più riprese al pronto soccorso per sottoporsi alle cure del caso. Dopo un'attività investigativa, i carabinieri della Tenenza di Dolo hanno stretto le manette attorno ai polsi ad un 27enne di Pianiga, indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

In carcere

Il ragazzo, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, sottoponeva la madre ad una serie abituali di minacce, finendo per ridurla in uno stato di profonda frustrazione. Per il 27enne, arrestato, si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.