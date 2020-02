Continue minacce agli anziani genitori, 51enne finisce in carcere

Continuava a minacciare con furia cieca gli anziani genitori che condividevano con lui l'abitazione. Per loro, la vita, era diventata ormai impossibile. I carabinieri della stazione di Spinea, su ordinanza del tribunale di Venezia, hanno portato in carcere l'uomo, un 51enne, poiché già sottoposto al provvedimento di allontanamento per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo averlo rintracciato e portato a termine le formalità di rito, per lui si sono spalancate le porte di Santa Maria Maggiore.

Grosso furto nel Portogruarese

Un secondo arresto è stato portato a termine dai militari di Favaro. A finire in carcere un 42enne domiciliato in terraferma, già colpito da misura cautelare per un grosso furto ad un locale pubblico del Portogruarese nel 2017. I carabinieri, su ordine della magistratura di Pordenone che ne ha aggravato la pena, hanno condotto in carcere l'uomo, con alle spalle una lunga serie di precedenti penali.