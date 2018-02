Dopo la Fenice, Mattarella a Ca' Foscari: "È stato impressionato dalla vivacità dell'ateneo"

Si è aggirato per gli spazi espositivi, rimanendo molto colpito da una mostra che aprirà al pubblico il 22 febbraio ma che già ha avuto un visitatore d'eccezione. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì mattina, dopo la cerimonia di inaugurazione del 150esimo anno accademico di Ca' Foscari, che si è tenuta al Teatro La Fenice di Venezia, ha raggiunto la sede centrale dell'Ateneo veneziano. Verso le 12.15 è stato accompagnato - con lui il presidente della Regione, Luca Zaia, e la vicesindaco del Comune, Luciana Colle - tra gli spazi dell'esposizione "Jewel of the Silk Road: Buddhist Art from Dunhuang". "E' rimasto particolarmente colpito dalla vivacità del nostro ateneo e dalla bellezza della mostra", ha commentato il rettore Michele Bugliesi. L'esposizione sarà visitabile dal 22 febbraio all'8 aprile: sarà possibile “esplorare” il magnifico complesso rupestre di Dunhuang, situato nella provincia occidentale cinese del Gansu, fra l’altopiano del Tibet, la Mongolia e il deserto del Gobi. La ripartenza del Capo dello Stato poco più di 30 minuti più tardi, uscendo dalla porta d'acqua della sede. Alle 13.21, poi, il decollo dall'aeroporto Marco Polo di Tessera alla volta di Roma.

"Presenza del Capo dello Stato particolare significato alla giornata"

"Questa è una giornata che per noi costituisce un traguardo importante - ha continuato il rettore Bugliesi - La presenza del presidente della Repubblica le dà un particolare significato, sia presenziando, sia intervendendo durante la cerimonia, rimarcando il senso di ciò che facciamo. Noi abbiamo una doppia funzione - ha rimarcato il rettore - Una è accademica, con la quale perseguiamo l'eccellenza e la qualità scientifica. Ma abbiamo anche una missione sociale, ossia contribuire a un progresso che sia equo e più giusto per tutti".

"Il presidente ha gradito la mostra"

Sulla visita in anteprima alla mostra il giudizio non può che essere positivo: "La mostra è splendida - ha dichiarato Bugliesi - è impossibile non gradirla. Il presidente l'ha gradita molto sia in sé, sia per ciò che rappresenta per Ca' Foscari. La nostra attività di ricerca sulle lingue si svolge non solo sotto il profilo linguistico, ma anche sotto l'aspetto storico e culturale delle civiltà. Per comprendere una lingua bisogna comprendere la storia della civiltà che la parla e viceversa. Comprendere il mondo e la sua diversità - ha concluso - è uno dei nostri tratti distintivi".