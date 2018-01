Baretta in visita al cantiere dell'M9: "Creato un modello di smart city replicabile altrove"

"Con l'M9 Mestre, naturale capoluogo del territorio metropolitano, acquisisce uno spazio polifunzionale a servizio della città e dell'area metropolitana". Queste le prime parole del sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta, in visita martedì al cantiere del nuovo polo culturale, accompagnato dal presidente della Fondazione di Venezia Giampietro Brunello, e dall'amministratore delegato di Polymnia Venezia Valerio Zingarelli.

Dopo la presentazione del progetto, il sottosegretario ha avuto modo di apprezzare gli spazi restaurati dell'ex Convento che saranno dedicati a forme innovative di retail e alle eccellenze del territorio. "Dall'architettura sostenibile, al museo multimediale, dall'Innovation Retail Center agli eventi che animeranno il polo - ha proseguito Baretta - Disporre di un centro aggregativo di tale importanza, tanto ampio da costituire un 'pezzo di città', sarà una grande occasione da cogliere in pieno".

La visita è proseguita nell’edificio museale attraverso i due piani dell'esposizione permanente che sarà dedicata ai grandi cambiamenti del Novecento, il terzo piano in pianta libera che ospiterà esposizioni temporanee e l'auditorium/cinema che, grazie alle dotazioni tecnologiche, potrà ospitare le più diverse tipologie di iniziative e spettacoli sino alleproiezioni cinematografiche in 4k e in realtà aumentata. "La visita del sottosegretario Pier Paolo Baretta - ha dichiarato Brunello - conferma la vicinanza e l’attenzione delle istituzioni ed in particolare del Governo nei confronti del progetto M9. Siamo altresì orgogliosi che sia stato colto appieno il suo valore culturale, sociale e insieme il suo respiro internazionale".

"Con M9 vogliamo realizzare a Mestre - ha spiegato ZIngarelli - un distretto di innovazione tecnologica per la cultura, il retail, l'intrattenimento e i servizi ai cittadini, che contribuisca alla ripartenza di Mestre e dell'area metropolitana, guardando a uno sviluppo nazionale e internazionale, e che sia replicabile in altre città d'Italia".