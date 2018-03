Da Maribor a Portogruaro per studiare le "best practices" nella cura delle lesioni da decubito

Curiosità ed apprezzamento per le dotazioni, la prevenzione e le cure da lesioni di decubito: sono state quelle espresse dagli infermieri esperti dell’Università di Maribor in Slovenia, in visita venerdì scorso all’ospedale di Portogruaro. La delegazione è giunta nel Veneto Orientale per approfondire le competenze e apprendere le best-practies adottate al San Tommaso dei Battuti in relazione alla prevenzione e la cura delle lesioni da decubito. L’esito è stato positivo.

La visita

La giornata è iniziata con l’illustrazione del progetto realizzato da Ulss 4 e azienda Service Med per l’inserimento di sistemi antidecubito in ospedale, poi la delegazione di Maribor si è divisa in due gruppi per visitare alternativamente le unità operative Rianimazione e Medicina Uomini dove il personale aziendale ha spiegato nel dettaglio le proprie procedure.

Da Maribor e Lubiana

L'iniziativa fa seguito ad una visita, avvenuta lo scorso 17 gennaio sempre all’ospedale di Portogruaro, da parte di un gruppo di studenti della clinica universitaria di Lubiana.