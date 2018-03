Ospedale di Jesolo, domenica mattina check up gratuiti per tutte le donne

La “Festa della donna” può anche essere l’occasione per fare un “tagliando di salute” e prevenire malattie cardiovascolari. Proprio a questo è mirata l’iniziativa che si svolgerà domenica 11 marzo all’ospedale di Jesolo, su organizzazione dall’Associazione Amici del Cuore e Rotary Club del litorale, in collaborazione con l’Azienda Ulss4 e Comune di Jesolo.

Quando

Dalle 8 alle 11 le donne che si presenteranno e si registreranno all’ingresso dell’ospedale potranno effettuare un check-up sanitario gratuito che prevede: il rilevamento del peso corporeo e dell’altezza, la misurazione della circonferenza addominale, la misurazione della pressione arteriosa, il test di glicemia e del colesterolo, l’elettrocardiogramma e la valutazione del grado di rischio cardiaco. E qualora vengano rilevati elementi di rischio è previsto il colloquio con un cardiologo.

Alcune indicazioni

Allo scopo di effettuare il check-up nel migliore dei modi, nonché coinvolgere chi non ha mai effettuato un controllo sanitario, è stata prevista una disponibilità di 150 posti riservati a donne che non siano già sottoposte a periodici controlli cardiovascolari. Per effettuare il check-up è inoltre necessario essere a digiuno da almeno 12 ore e consegnare, nel momento della registrazione, la propria tessera sanitaria e carta d’identità. All’iniziativa collaborano anche la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Aeronautica e l’azienda Tergas.