Una settimana di visite gratuite per le donne negli ospedali dell'Ulss 3

Ospedali aperti alle donne, con visite senologiche, per l’osteoporosi, ginecologiche e dermatologiche: la settimana dal 13 al 18 luglio è segnata dagli appuntamenti gratuiti nel quadro dell’(H)Open Week per la salute al femminile organizzato ogni anno da Fondazione (Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). L’iniziativa, che da cinque anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, fissata per il 22 aprile, è stata posticipata quest’anno alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza sanitaria.

L’obiettivo dell’(H)Open Week è quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. Così negli Ospedali dell’Ulss 3, la cui vicinanza alla donna è confermata dai molti Bollini Rosa conseguiti, per questa iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite, consulenze e materiale informativo. «È un’occasione importante per le donne - sottolinea il direttore generale Giuseppe Dal Ben - in cui va messo in primo piano il tema della consapevolezza di sé e quindi della prevenzione, particolarmente sottolineato ogni anno dalla Fondazione Onda che promuove questa iniziativa in tutto il Paese».

Programma delle visite

Ospedale Dell'Angelo (via Paccagnella, 11 Venezia Mestre): sono previste visite senologiche alle donne non inserite nello screening senologico. Le visite si terranno lunedì 13 luglio, dalle 15.00 alle 17.00, previa prenotazione al numero telefonico 041.9656306 (telefonare al numero indicato il 13 luglio, dalle 8.30 alle 12.30). Le visite verranno effettuate presso l’ambulatorio di senologia al primo piano dell'Ospedale.

Ospedale Dell'Angelo (via Paccagnella, 11 Venezia Mestre): sono previste visite ginecologiche rivolte alle donne con disturbi del pavimento pelvico. Le visite si terranno mercoledì 15 luglio, dalle 15.00 alle 17.00, previa prenotazione al numero telefonico 041.9656306 (telefonare al numero indicato solamente il 13 luglio, dalle 8.30 alle 12.30). Le visite verranno effettuate presso l'ambulatorio n. 85 del primo piano dell'Ospedale.

Ospedale SS. Giovanni e Paolo (Campo SS. Giovanni e Paolo Venezia): sono previste visite ginecologiche orientate alla prevenzione oncologica dei tumori ginecologici (in particolare l’ovaio) in età menopausale. Le visite si terranno lunedì 13 luglio, dalle 14.30 alle 17.30, previa prenotazione al numero telefonico 041.5294459 (telefonare al numero indicato dal giorno 6 al giorno 9, dalle 11.00 alle 12.00). Le visite verranno effettuate presso l’ambulatorio di ginecologia del piano terra Padiglione Jona.

Ospedale SS. Giovanni e Paolo (Campo SS. Giovanni e Paolo Venezia): sono previste visite dermatologiche per esame dei nevi e screening tumori della pelle. Le visite si terranno martedì 14 luglio, dalle 14.00 alle 17.00, previa prenotazione al numero telefonico 041.5294306 (telefonare al numero indicato dal 6 al 9 luglio, dalle 12.00 alle 14.00). Le visite verranno effettuate presso l’ambulatorio di dermatologia dell’Ospedale.

Ospedale Civile di Mirano (via Mariutto, 13 Mirano): sono previste visite ginecologiche per la prevenzione della incontinenza urinaria femminile. Le visite si terranno mercoledì 15 luglio, dalle 14.30 alle 19.00, previa prenotazione al numero telefonico 041.5794734 (telefonare al numero indicato dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Le visite verranno effettuate presso l’ambulatorio del reparto di ginecologia dell’Ospedale.

Ospedale Civile di Dolo (via XXIX Aprile, 2 Dolo): sono previste visite ginecologiche per la prevenzione della incontinenza urinaria femminile. Le visite si terranno mercoledì 15 luglio, dalle 08.30 alle 13.00, previa prenotazione al numero telefonico 041.5794717 (telefonare al numero indicato dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Le visite verranno effettuate presso il Poliambulatorio dell'Ospedale.

Ospedale Civile di Dolo (via XXIX Aprile, 2 Dolo): sono previste visite per la prevenzione dell’osteoporosi. Le visite si terranno giovedì 16 luglio, dalle 14.00 alle 17.00, prevista prenotazione al numero telefonico 041.5133358 (telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.30). Le visite verranno effettuate presso l’ambulatorio della Geriatria dell’Ospedale.

Ospedale di Chioggia (Strada Madonna Marina, 500 Sottomarina): sono previste visite ginecologiche alle donne non inserite nello screening. Le visite si terranno lunedì 13 luglio, dalle 09.00 alle 11.00, previa prenotazione al numero telefonico 041.5534471 (telefonare martedì 7 luglio, dalle 11.00 alle 12.00). Le visite verranno effettuate presso l’ambulatorio ginecologico dell'Ospedale.