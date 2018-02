Vite: Veneto alla conquista dei mercati esteri, Venezia al terzo posto per superficie coltivata

La Regione è la prima per export in Italia, con un fatturato di 2 miliardi di euro e 11 milioni di quintali di uva prodotti. Nel Veneziano, nel 2017, aumentano gli ettari dedicati alla produzione della varietà Glera, quella da cui si ricava il prosecco

Venezia, con una produzione di quasi un milione di quintali, è terza dopo Treviso e Verona, con 8700 ettari dedicati alla vite, il 75% a bacca bianca e il 25 a bacca rossa: rispetto al 2016 registra una flessione minima. A parlare sono i dati della Regione Veneto, presentati da Confagricoltura martedì a Mestre. Al terzo posto anche per coltivazione di uva biologica, con quasi 130 mila quintali prodotti, nel 2017. Nello stesso anno sono stati impiantati più di mille nuovi ettari, quasi il triplo rispetto al 2015. Aumentano Glera e Pinot grigio, calano Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. L’80% della produzione regionale è doc e docg, e in continua espansione è l'export, soprattutto verso il Regno Unito. "Dopo la perdita di mais e della soia - dice Giulio Rocca, Presidente Confagricoltura Venezia - per la Provincia è un bene per le aziende, perché abbiamo ritrovato un bene remunerativo".