Il vivaio nascondeva molto di più: grossa coltivazione di marijuana a Jesolo, un arresto

Martedì mattina gli uomini del commissariato di Jesolo hanno perquisito un’azienda agricola che produce piante da fiori, scoprendo che un’intera serra veniva utilizzata per la coltivazione di marijuana. Le piante illegali, alte più di due metri e per un totale di 135 chili, erano parzialmente nascoste da filari di pomodori.

Arresto e armi

L’intervento ha interrotto il processo di produzione proprio nel momento in cui le piante erano prossime all’infiorescenza per il raccolto. Il vivaista non si limitava alla sola coltivazione: aveva anche adibito un piccolo container ad essiccatoio, dotandolo di tutta la strumentazione necessaria. All’interno sono stati trovati un bilancino di precisione e 430 grammi di stupefacente già pronto per il consumo. Al termine della perquisizione il proprietario dell’azienda, B.V., jesolano di 52 anni, è stato arrestato. Dal momento che l’uomo è titolare di porto d’armi e possiede molti fucili da caccia, si è provveduto anche al ritiro delle armi con segnalazione alla prefettura come persona capace di abusarne.