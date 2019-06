Alla Chiesa le nuove vocazioni servono come il pane: ordinati sacerdoti il sabato, domenica diranno messa

E' vero, probabilmente che c'è un gran bisogno di sacerdoti visto che sabato quattro ne verranno ordinati dal patriarca Moraglia a Venezia e già domenica, cioè 24 ore dopo, diranno le loro "prime messe" nei loro paesi di origine. L'appuntamento sabato 22 giugno quando alle 10, nella basilica cattedrale di San Marco a Venezia, per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del Patriarca Francesco Moraglia saranno ordinati presbiteri i quattro diaconi formati e provenienti dal Seminario Patriarcale di Venezia.

Chi sono

Ecco i loro nomi e un brevissimo profilo personale: don Giovanni Carnio (45 anni, laureato in Giurisprudenza, originario della parrocchia di S. Pietro di Favaro e dall’anno scorso impegnato nella collaborazione pastorale di Eraclea); don Gianpiero Giromella (27 anni, diplomato all’Istituto alberghiero, proveniente dalla parrocchia di Carpenedo e attualmente in servizio nella parrocchia di S. Maria Ausiliatrice a Jesolo Lido); don Riccardo Redigolo (31 anni, laureato in Architettura, originario della parrocchia di S. Giovanni Battista di Jesolo, in servizio pastorale negli ultimi mesi a Gambarare di Mira); don Marco Zane (32 anni, diplomato ragioniere, proveniente dalla parrocchia di S. Marco di Mestre, nell’ultimo anno ha collaborato con le parrocchie veneziane dei Gesuati, Carmini e S. Trovaso).

Le prime messe

Il giorno successivo l’ordinazione, domenica 23 giugno, tutti e quattro i neosacerdoti presiederanno la loro “prima messa” nelle rispettive parrocchie di origine: alle ore 10 don Giovanni Carnio e don Marco Zane, alle 10.30 don Gianpiero Giromella e don Riccardo Redigolo.