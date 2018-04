Vogalonga, Roiter Rigoni presta la sua foto aerea per il poster ufficiale 2018

È stata scelta per il poster della Vogalonga 2018. Si tratta di una fotografia scattata dal fotografo veneziano Riccardo Roiter Rigoni, alla partenza della scorsa edizione - quella 2017 - della celebre regata non competitiva, che quest'anno si terrà il prossimo 20 maggio.

Lo scatto in quota

Lo scatto è stato effettuato in quota, a bordo di un elicottero. "È stata un'emozione volare sul bacino di San Marco, sopra ad un mosaico di barche", questo il commento di Roiter Rigoni, per il quale ora c'è la soddisfazione di poter prestare alla manifestazione, come immagine ufficiale dell'edizione 2018, il suo meraviglioso scatto.