EasyJet punta dritto sul Marco Polo: tra le 19 nuove rotte ci sono Sicilia, Grecia e Croazia

Bella stagione sempre più vicina e la voglia di viaggiare torna imperante. La compagnia di volo easyJet continua a puntare sull'aeroporto Marco Polo di Venezia, potenziando i servizi per i clienti e aumentando le rotte nazionali e internazionali.

Una presenza storica quella di easyJet a Venezia, che negli ultimi 10 anni ha trasportato 15 milioni di passeggeri da/per l’aeroporto Marco Polo, aumentando constantemente l’offerta e gli investimenti. Con una crescita del 18% sull’anno precedente, l’investimento nell’anno fiscale 2018 raggiunge 3,4 milioni di posti, distribuito su ben 46 destinazioni servite da 10 aeroplani, di cui 7 basati a Venezia Marco Polo. Cresce quindi da 5 a 7 il numero di aeromobili Airbus A320, e aumenta l’occupazione con 250 tra piloti e assistenti di volo.

Nuove rotte

Tra le novità per i passeggeri: 19 i nuovi collegamenti di cui 6 già operativi – Lille, Tolosa, Tel Aviv, Liverpool, Zurigo, Marsiglia – e 13 che verranno avviati durante il corso della stagione estiva: Belfast, Bastia, Corfù, Catania, Spalato - Siviglia, Rodi, Bari, Brindisi, Salonicco, Cagliari, Dubrovnik e Berlino Tegel. Aumentano anche i voli sulle destinazioni già servite, portando a circa 500 i voli settimanali a disposizione dei clienti sulle 46 destinazioni. Tutte le rotte sono attualmente in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali Gds. Novità assoluta per easyJet da Venezia è il collegamento diretto con Bastia che, con 4 voli settimanali, connette per la prima volta il territorio veneto con la Corsica a partire dalla prossima estate.

È stata inoltre potenziata la rete domestica, con una crescita di rotte che saliranno da 3 a 7, nello specifico Alghero, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Napoli. L’investimento sui voli nazionali cresce del 35%, raggiungendo 122 voli a settimana. Il potenziamento della base permette alla compagnia di offrire un sempre maggior numero di soluzioni di viaggio e collegamenti frequenti a orari ottimali.

'Valorizzare il Triveneto'



“A dimostrazione del nostro interesse di valorizzare il Triveneto - ha commentato Frances Ouseley, direttore di easyJet per l’Italia - come area dalle grandi potenzialità, base strategica a livello nazionale e internazionale, e Venezia, il nostro piano di investimenti è focalizzato sull’ampliamento dell’offerta". "L’introduzione di 2 nuovi aeromobili basati a Venezia consolida la posizione di easyJet quale primo vettore del Marco Polo per numero di passeggeri – ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation del gruppo Save –. Il conseguente incremento dei voli e dei volumi di traffico contribuirà e andrà ad ampliare esponenzialmente il bacino d’utenza del Marco Polo”.