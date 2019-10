Tre nuove rotte di Volotea da Venezia: Lussemburgo, Hannover e Kalamat

Dal 2020 ci saranno tre nuove destinazioni raggiungibili dall'aeroporto di Venezia con i voli della compagnia Volotea: Lussemburgo, Hannover (rotta esclusiva) e Kalamata (rotta esclusiva), che si vanno ad aggiungere al collegamento per Lione in partenza da venerdì 18 ottobre. Con un’offerta totale di 880mila posti per volare verso 36 città, di cui 15 esclusive, Venezia si attesta come la base Volotea con il più alto numero di destinazioni.

«Al Marco Polo abbiamo costantemente investito - ha detto il presidente Carlos Muñoz -. Proprio quest’anno abbiamo aggiunto 4 nuovi collegamenti in partenza da Venezia e abbiamo deciso di sponsorizzare il restauro della balconata di Palazzo Ducale: un’ulteriore testimonianza del forte rapporto che ci lega alla città». Monica Scarpa, amministratore del Gruppo SAVE, ha aggiunto: «È un’occasione per sottolineare la continuità del rapporto che lega Save e il Marco Polo a Volotea, che ad aprile 2012 scelse Venezia come sua prima base. È il secondo vettore del nostro aeroporto per numero di passeggeri e il rapporto di collaborazione si è esteso anche all’aeroporto di Verona, dove nel 2015 la compagnia ha aperto una sua base operativa».