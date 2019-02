Carnevale di Venezia, il volo degli Angeli alle 11 | VIDEO

In occasione del “Volo dell’Angelo” domenica 24 febbraio in piazza San Marco il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, allo scopo di favorire l’accesso allo spettacolo dei residenti e dei turisti soggiornanti a Venezia, ha deciso di anticipare l’orario di inizio dell’avvenimento alle ore 11.

Controlli

In ottemperanza alle recenti normative sulla sicurezza, dopo la riunione del Cosp la capienza di posti in Piazza San Marco è di 23.000 persone. Dalle 8.30 verranno attivate i dispositivi di security e safety in Piazza San Marco per i necessari controlli e per la predisposizione delle misure e degli apparati di sicurezza; all’interno delle Piazza sarà previsto un congruo numero di moduli di vie di esodo, appositamente segnalati e presidiati, per garantire il regolare deflusso delle persone.

I numeri della sicurezza

Verrà mantenuto un corridoio centrale di sicurezza, con l’individuazione di un’area di decompressione e di una zona dedicata alle persone con disabilità; il conteggio delle persone verrà effettuato da specifici addetti dotati di palmari, per cui, una volta raggiunto il limite massimo di capienza stabilito, verrà disposta la temporanea chiusura degli accessi alla Piazza, con l’attivazione delle deviazioni del flusso pedonale individuate e adeguatamente pubblicizzate, verrà costituito un posto di comando avanzato, quale cabina di regia, per il coordinamento degli interventi, in situazioni di emergenza. Saranno presenti 200 operatori delle forze dell’ordine, 250 della polizia locale, 60 del comando provinciale dei vigili del fuoco, 120 stewards e operatori dedicati, 40 unità del personale sanitario del Suem e della Croce Verde, 40 della protezione civile al fine di predisporre una cornice di massima sicurezza, atta a garantire il regolare svolgimento dell’evento e la tutela delle persone per un numero complessivo di oltre 700 persone impiegate. Un particolare richiamo d’attenzione viene, inoltre, rivolto alle famiglie con bimbi nei passeggini, in considerazione della possibilità che una situazione di affollamento potrebbe determinare delle difficoltà nella mobilità. Verranno, infine, potenziati i servizi di navigazione e automobilistici di Actv.