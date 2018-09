L'odissea dei passeggeri: il volo d'andata ha 8 ore di ritardo, quello di ritorno pure

Attendere qualche minuto in più rispetto all’orario di partenza previsto è una prassi ormai consolidata alla quale tutti noi sono più o meno abituati, ma quando le attese si protraggono ecco ci si inizia a innervosire fino alla vera e propria perdita della pazienza. Sicuramente i passeggeri del volo per Samos in partenza martedì dall'aeroporto Marco Polo di Venezia hanno potuto, loro malgrado, sperimentare queste spiacevoli sensazioni.

Ritardi superiori alle 8 ore

Per più di 8 ore infatti hanno atteso che il loro volo decollasse alla volta dell’isola greca. La partenza, prevista inizialmente per le 5:45 è stata per l’appunto posticipata alle 14.20, con conseguente atterraggio alle 17.45, facendo registrare un ritardo di ben 8 ore e 45 minuti. Stessa identica sorte è capitata al volo di ritorno dalla Samos, facendo registrare l’atterraggio a Venezia alle 19.35, quando l’arrivo era previsto per le 11.05. Il ritardo in questa circostanza si è assestato sulle 8 ore e 30 minuti.

Rimborso

A dare notizia dell'accaduto è EasyRimborso, azienda leader in Italia in ambito di rimborsi per disservizi aerei. Per questo disservizio i passeggeri hanno la possibilità di chiedere la compensazione pecuniaria a titolo di rimborso.