Ore di ritardo, poi si sale a bordo ma l'aereo non parte: disagi al Marco Polo

Partenza prevista alle 9.45 ma alle 13 l'aereo è ancora fermo sulla pista del Marco Polo, con i passeggeri snervati all'interno. L'ultimo caso di disservizio nell'ambito dei voli low cost è in corso lunedì 13 agosto all'aeroporto di Tessera. "Siamo a bordo del volo Venezia-Barcellona della compagnia Vueling - racconta una delle persone coinvolte - E' stato ritardato fino alle 11.56, alle 11.15 hanno iniziato l’imbarco è alle 12 eravamo già in pista, pronti a partire".

"Prigionieri" a bordo

Invece non è successo: "Ci dicono che abbiamo ancora ritardo - continua il passeggero - Il problema è che non ci sono stati avvisi né altro, e la compagnia non fa scendere nessuno. Ci sono anche bambini piccoli, che così non possono mangiare e sono disperati". Non sarebbe un caso isolato: "Una famiglia doveva partire ieri ma il volo è stato cancellato, e ora è di nuovo qui in attesa", prosegue il racconto.

Decine di segnalazioni

Come detto, non è il primo caso del genere. Sono numerose le segnalazioni, relative a diverse compagnie, e soprattutto in questi mesi estivi, da parte utenti vittime di ritardi, cancellazioni, attese estenuanti a bordo, overbooking. Un caso limite è quello di Volotea, che nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera dall'Enac in cui si evidenziavano le "numerose criticità riscontrate in questa prima parte della stagione estiva, che stanno comportando disagi ai passeggeri e disservizi negli aeroporti nazionali", con la richiesta di "immediate azioni correttive". Qualora i problemi dovessero perdurare, "a partire dal 15 settembre la compagnia dovrà sospendere ogni attività di vendita e di volo in Italia".