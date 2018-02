Daniele vince la caccia al tesoro di Volotea: per lui un anno di voli gratis in premio

Si chiama Daniele ed è un "veneziano doc" il vincitore della speciale caccia al tesoro organizzata da Volotea per celebrare il traguardo dei 15 milioni di passeggeri a livello europeo. Per Daniele, che ha trovato lo speciale sticker nascosto all’Arsenale, la compagnia low cost ha messo in palio 15 biglietti per volare nei prossimi 12 mesi.

Compagnia in crescita

“Il 2018 per Volotea non poteva cominciare meglio - ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore della società –. Volotea conferma il suo trend di crescita, offrendo voli veloci e diretti tra destinazioni medie e piccole in Europa che difficilmente vengono collegate da altre compagnie aeree. A Venezia, per esempio, operiamo in esclusiva 18 delle 35 rotte disponibili. Siamo felici del risultato raggiunto a livello internazionale e ci auguriamo di poter festeggiare presto altri importanti risultati. Inoltre, non va dimenticato il nostro contributo all’economia locale, attraverso la creazione di 130 opportunità di lavoro”.

Nuove destinazioni nel 2018

Nel 2018 Volotea decollerà da Venezia verso 35 mete, due delle quali novità di quest'anno: i collegamenti verso Saragoza (dal 4 giugno con 2 frequenze settimanali e 8.500 posti) e Karpathos (dal 3 luglio una volta a settimana per 2.750 posti). Per i prossimi mesi, infatti, la low cost ha confermato il suo operativo voli dal Marco Polo verso Italia (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria) ed estero (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Alicante, Asturie, Bilbao, Malaga, Palma di Maiorca e Santander in Spagna, Spalato e Dubrovnik in Croazia, Atene, Corfù, Creta, Cefalonia, Kos, Mykonos, Preveza Lefkada, Samos, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia e, infine, Praga nella Repubblica Ceca).