Spruzzano spray urticante nei corridoi del centro commerciale: disturbi per 73

Telecamere e testimonianze al setaccio per far luce sulle cause per cui domenica sera, all'interno del centro commerciale "Adriatico 2" di via Pratiguori a Portogruaro, a un certo punto diverse persone (una decina all'inizio) sono state "investite" da una sostanza urticante, con ogni probabilità spray al peperoncino, che ha causato bruciori a occhi e gola. Le indagini sono condotte sia dai carabinieri, sia dagli agenti del commissariato della città del Lemene. I sistemi di videosorveglianza della struttura commerciale avrebbero immortalato il possibile momento in cui sarebbe stata spruzzata la sostanza, ma i protagonisti, pare giovani, sarebbero stati attenti a non farsi immortalare in volto.

Ipotesi al vaglio

Ad ogni modo le forze dell'ordine allo stato stanno sondando qualsiasi pista per escludere le ipotesi più "preoccupanti". Allo stato sarebbero 3 le spiegazioni ritenute plausibili, tra queste sta prendendo sempre più piede quella dello scherzo "sfuggito di mano". E' possibile infatti che qualcuno abbia acquistato una boccetta di spray e l'abbia spruzzata per una marachella. A quel punto però le particelle del gas sarebbero state aspirate dall'impianto di aerazione e sarebbero state rimesse in circolo, causando il fuori programma. E' possibile anche che la bomboletta "incriminata" si trovasse nella borsa di qualche cliente e fosse difettosa, avendo delle perdite. Una terza spiegazione tenuta in considerazione è che ci sia stato qualche problema all'impianto di condizionamento di un negozio di abbigliamento vicino al corridoio dove si sono verificati gli iniziali malori.

L'intervento dei soccorsi

Delle persone sottoposte ad accertamenti (73) da parte del personale medico, cinque presentavano sintomi irritativi più accentuati alle mucose. Per nessuna di loro, comunque, è stato predisposto il ricovero. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato diverse ore dopo, attorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Dopo l'allerta al 115 è entrata subito in azione la macchina della sicurezza: i pompieri hanno inviato sul posto le squadre del nucleo Nbcr, esperte per questo tipo di problematiche. Di supporto altri colleghi e il personale Arpav, oltre ai militari dell'Arma di Portogruaro. Una volta constatata l’assenza di qualsiasi elemento sensibile, è stata autorizzata l’apertura del negozio e del centro commerciale.