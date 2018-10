Oltre una tonnellata di vongole illegali nel furgone, multa e sequestro

Viaggiava a bordo di un furgone trasportando 40 ceste di semina di vongole veraci, da 30 chili ciascuna, per un totale di 1.200 chili di merce. Tutto privo della documentazione sanitaria e fiscale, nonché di etichettatura. Gli uomini della guardia di finanza di Chioggia lo hanno intercettato in via Maestri del Lavoro, tra la frazione di Sottomarina e il centro storico: il conducente, cittadino italiano, alla vista dei militari ha tentato una manovra elusiva per evitare il possibile controllo. Inutilmente.

Doppia multa

I successivi approfondimenti, condotti anche con l’ausilio del servizio veterinario della Ulss locale, hanno permesso di constatare violazioni alla normativa europea sulla tracciabilità dei prodotti ittici, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro. L’autista è stato anche multato per violazioni al codice della strada, dal momento che il mezzo controllato era gravato da un provvedimento di fermo. Al termine delle operazioni, le vongole sono state ributtate nelle acque della laguna.