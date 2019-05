Vongole sequestrate, decine di chili di mal pescato pronto in sacchi

Decine di chili di vongole sequestrate a Mira, la notte scorsa. In azione i Rangers D'Italia, dopo le segnalazioni arrivate da pescatori e associazioni di pesca sportiva. L'area è sempre la stessa, Dogaletto, Giare fino a Valle Figheri.

Quintali di molluschi

«Le indicazioni da noi raccolte - scrivono i Rangers - ci hanno portato a verificare, sanzionare e sequestrare il mal pescato. Tutti sanno che non è consentito raccogliere più di cinque chilogrammi procapite ma quando arrivano le barche e troviamo che il pescato è già chiuso in reti da circa venti chili l’una qualcosa non va. Questa notte oltre 50 chili. L’altra notte 80, l’altra ancora oltre 100. Parliamo di quintali di prodotti che sicuramente non sono destinati al consumo del singolo pescatore. Il Comune di Mira fa squadra con i Rangers D’Italia, reparto ambientale, che controlla e contrasta l’abbandono di rifiuti. Anche in questo caso si devono ringraziare quanti si prestano a fornire importanti indicazioni per giungere ad accertare le condotte illecite».