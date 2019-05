Collassa un tubo della fognatura: voragine in strada

Si apre una voragine in mezzo alla strada, profonda circa un metro. Momenti concitati per i cittadini di Borgo San Giovanni a Chioggia, martedì mattina, a causa di un buco sull'asfalto che ha causato qualche disagio.

Il tubo collassato

La fessura, ha fatto sapere Veritas dopo i sopralluoghi sul posto, è stata determinata dal cedimento di un tubo della fognatura che era già nelle lista delle riparazioni da eseguire. La profondità dell'apertura sull'asfalto dipende dalla posizione del tubo, già pulito e in attesa di essere riempito, come si è soliti fare, spiega Veritas, in modo che il dislivello sia minore possibile. Nel pomeriggio i tecnici saranno sul posto per gli interventi.