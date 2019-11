A Cavallino si è aperta una voragine in strada

In via Pordelio, strada che costeggia la laguna di Venezia nel comune di Cavallino-Treporti, si è aperta una voragine che ha inghiottito l'intera carreggiata per un tratto di circa 10 metri. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta. L'allerta è scattata intorno alle 13 e sul posto, in zona Ca' Ballarin, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale tecnico del Comune.

La sindaca Roberta Nesto ha comunicato: «Chiusa al traffico via Pordelio all'altezza di Ca‘ Ballarin, incrocio con via della Fonte, a causa di un cedimento della strada. Sono già in corso gli interventi di messa in sicurezza. Abbiamo attivato il provveditorato, ente competente dell'area, che sta già provvedendo all'intervento di ripristino della circolazione». Seguiranno aggiornamenti.