Nasce "Wave", nuova collaborazione tra aziende nella produzione video

Grande e specializzato può essere bello e unico. E’ il caso del neonato polo di video produzione che prende vita grazie ad una joint venture tra la trevigiana Zeta Group e la veneziana Kublai Film. Nasce così Wave, acronimo di We Are Video Experts che fa sì che il Nordest possa vantare finalmente un proprio riferimento territoriale per la produzione video di alta gamma dove professionalità, competenze, attrezzature e tecnologia riconducono ad una sola casa madre, appunto Wave.

Investimento da mezzo milione di euro

Si tratta di una collaborazione avviata con un investimento di oltre mezzo milione di euro con cui, grazie anche al contributo della Regione Veneto attraverso il finanziamento POR FESR 2014-2020, le due aziende venete hanno potuto integrare la propria dotazione tecnica e tecnologica, portandola al livello delle più grandi case di produzione video del Nord Italia. Wave dispone, in particolare, delle migliori attrezzature attualmente presenti sul mercato, tra cui un set di ottiche LEICA, un parco luci a led di ultimissima generazione, un braccio con testa remotata da 9 m, carrelli, drone, telecamera 8K, computer ad altissima capacità di calcolo per animazioni 3D.

Collaborazione tra imprese

«In Veneto è nata una vera e propria filiera corta del video che dà piene garanzie ai clienti per offerta e qualità, ma anche permettendo un contenimento dei costi perché l’unico polo consente di evitare onerosi passaggi con differenti, a volte lontani, fornitori – sottolineano in coro Lucio Scarpa e Massimo Belluzzo di Wave - Con questa joint venture offriamo un’alternativa in grado di competere nella produzione di spot televisivi, video corporate, commercials ad alta qualità. Un’iniziativa che nel nostro territorio, caratterizzato dalla presenza diffusa di piccole-medie imprese, poteva nascere proprio solo dalla collaborazione tra imprese, che mettendo insieme forze economiche e competenze oggi rappresentano un nuovo, autorevole soggetto capace di diventare punto di riferimento».

Venti dipendenti e decine di collaboratori

Zeta Group e Kublai Film aggregano un fatturato annuo di quasi 2 milioni di euro e si presentano sul mercato con un team di lavoro complessivo che conta venti dipendenti e decine di collaboratori, tra cui registi, direttori della fotografia, creativi e copywriters, macchinisti e montatori video, uno staff composto da molti tra i più validi professionisti dell’area di riferimento. «Offriamo una risposta soprattutto alla domanda delle aziende che vogliono investire nella produzione video di alta qualità, ma siamo aperti anche ad altre prospettive. Non dimentichiamo, ad esempio, la produzione di veri e propri progetti cinematografici. Pronti a sfruttare il tax credit per le aziende che investono nel cinema, confermato e valorizzato dalla nuova Legge Cinema. Una frontiera ancora scarsamente esplorata nel nostro territorio, che oggi, finalmente, ha gli strumenti concreti per farlo» conclude la direzione Wave.