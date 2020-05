Centri estivi e parchi divertimento: nel fine settimana nuova ordinanza in Veneto

Nella giornata in cui la maggior parte delle attività ha ripreso a funzionare, pur rispettando determinati paletti, si guarda a chi è costretto, ancora, a tenere le serrande abbassate. È il caso di luna park, parchi divertimento in genere che comportano un grande assembramento di persone e per i quali l'apertura è stata giudicata ancora prematura.

Parchi divertimento e centri estivi

Nel corso del consueto stampa dalla sede della protezione civile di Venezia, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha annunciato che nel fine settimana firmerà una nuova ordinanza che fisserà le date per la riapertura e tutte le linee guida da rispettare per farlo in estrema sicurezza.

Il governatore è tornato anche sull'argomento dei centri estivi, le cui aperture sono di fondamentale importanza per tutti quei genitori che hanno già ripreso e riprenderanno a lavorare in questi giorni, a fronte di asili nido e scuole materne chiuse. «Il nuovo dpcm - ha spiegato Zaia - prevede la riapertura. Dobbiamo fare un'ultima ricognizione con l'assessore Lanzarin e poi pensiamo di sbloccare con successo anche questa partita». Anche su questo fronte ci saranno novità entro il fine settimana.