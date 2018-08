Due nuovi casi di West Nile a Portogruaro, sale a 7 il totale nel Veneto orientale

Nella giornata di lunedì 13 agosto il dipartimento di prevenzione dell’Ulss4 ha rilevato due casi di persone contagiate dal virus West Nile, entrambe residenti nel comune di Portogruaro. Il primo è stato riscontrato ieri mattina in una persona di 75 anni che presentava i tipici sintomi di influenza, e successivamente gli esami di laboratorio lo hanno confermato. Per questa persona non è stato tuttavia necessario il ricovero. Il secondo caso è stato accertato nel pomeriggio in un ultrasessantacinquenne residente sempre nella città del Lemen, attualmente ricoverato nell’ospedale cittadino.

Disinfestazione

Come da prassi, il servizio Igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria ha comunicato la situazione all’amministrazione comunale, invitandola al rispetto del protocollo regionale di lotta dei vettori, che prevede la disinfestazione nelle aree in cui la persona sarebbe stata punta dalla zanzara infetta, oltre a disinfestazioni ad ampio raggio. Gli ultimi due casi di contagio da “febbre del Nilo” si sommano ai tre registrati la scorsa settimana e ad altri due riscontrati a luglio, per un totale di 7 persone nel Veneto orientale.

I consigli

La direzione del dipartimento di prevenzione dell’Ulss4 fa sapere che "tale quadro epidemiologico, associato al monitoraggio delle zanzare infette, dimostra che il virus da West Nile è diffuso su gran parte del territorio del Veneto orientale e la trasmissione tramite la puntura dell’insetto può verificarsi pressoché ovunque". Restano valide le raccomandazioni per la popolazione: disinfestare con continuità le aree verdi private e pubbliche e rimuovere ogni ristagno d’acqua che possa favorire la proliferazione della zanzara; utilizzare ogni misura utile ad evitare la puntura: insetto repellenti e copertura delle parti del corpo nelle ore serali e alla mattina.