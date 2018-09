World Clean Up Day: insieme per ripulire la laguna e la terraferma

L’obiettivo è rimuovere i rifiuti dall’ambiente e ridurne l’impatto differenziandoli per tipologia e conferendoli nei luoghi preposti per un loro smaltimento e riciclaggio. Milioni di persone di tutto il mondo il 15 settembre, pur in paesi diversi, saranno unite per una campagna, il World Clean Up Day. L’iniziativa, che non ha il solo scopo di ripulire l’ambiente ma anche di promuovere la cultura del rispetto verso quest’ultimo, coinvolge anche Venezia e la sua laguna. L’attività prende spunto dall'iniziativa “Plastic Free Venice” già organizzata a giugno in occasione del World Ocean Day al fine di condurre un clean up dei materiali plastici nella laguna di Venezia ed isole. Questa nuova edizione intende collegarsi alla precedente, ampliandone l’impatto a livello orizzontale in termini di partecipazione e di estensione delle aree che beneficeranno dell’intervento, includendo la terraferma ed espandendo l’azione ad ulteriori aree lagunari attraverso un coordinamento maggiormente inclusivo.

"Un problema diventato emergenziale"

Plastic Free Venice intende federare singole realtà associative e cittadini che vogliano contribuire ad eliminare rifiuti e plastiche abbandonate nel territorio di Venezia e terraferma. La presenza di macro e microplastiche ha sollevato recentemente l’allarme della comunità scientifica internazionale che ha riconosciuto che tale problema è stato lungamente sottostimato da divenire ormai emergenziale. La plastica dispersa in mare è un efficace mezzo di diffusione di contaminazioni batteriche e le microplastiche sono in grado di arrecare danni estremamente significativi alla catena alimentare e alla vita degli ecosistemi marini, esseri umani inclusi, anche se non ancora totalmente compresi dalla comunità scientifica.

Come partecipare

Il 14 Settembre è previsto un briefing informativo presso il Caffè la Serra ai Giardini (Venezia) con la presentazione della app del World Clean up day da utilizzare nel corso dell’evento al di testimoniare e monitorare la conduzione dell’evento. Il Meeting point è situato presso Campo de l'Abazia dalle ore 9.30 alle 12.00 con distribuzione materiale per la raccolta delle plastiche. Vi saranno team a terra ed imbarcati al fine di raggiungere e bonificare numerosi hot spots da Tronchetto a San Pietro di Castello. Chiunque voglia partecipare operando individualmente sia in terraferma che in laguna può conferire quanto raccolto presso Ecocentro Rialto Mercato e presso Chiatta Sacca San Biagio (Giudecca) dalle ore 09:30 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.