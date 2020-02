Zaia: «Il contagiato di Mira non avrebbe avuto alcun contatto con portatori primari» VIDEO

«Questo è un altro caso di scuola, il paziente ( il primo contagiato del Veneziano, 67enne di Mira , ndr.) non avrebbe avuto nessun contatto con alcun portatore primario. Credo si possa dire che ormai il virus si trovi ovunque. Come succede per le normali influenze, non si sa da chi lo si prende». Queste le parole del presidente della regione Veneto Luca Zaia al termine della riunione in videoconferenza con Presidenza del Consiglio e protezione civile questa mattina a Marghera. Un governatore parso evidentemente preoccupato, ma che ha invitato tutti a non cadere nel panico.