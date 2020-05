«Assembramenti fuori dai locali, gente senza mascherina: così torniamo indietro»

Un premio per tutti i lavoratori della sanità in trincea negli ultimi 3 mesi nella lotta contro il coronavirus. Durante il punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha annunciato che in giunta è stato deliberato di elargire più di 60 milioni di euro come riconoscimento straordinario per medici, infermieri e operatori sanitari.

La conferenza è stata anche l'occasione, per il governatore, di ammonire tutte quelle persone che nelle ultime ore non hanno rispettato le misure di sicurezza indispensabili per non tornare indietro. «Abbiamo avuto più di 1800 persone decedute di coronavirus. - ha sottolineato Zaia - Nelle ultime ore mi hanno subissato di fotografie con persone che si assembrano fuori dai locali, fanno happy hour: così si ritorna indietro. Saremo costretti a chiudere tutto con il silicone, non possiamo tornare indietro, ad un lockdown. Ma questo è il rischio».