«Il Veneto è pronto a riaprire già tutto». Sì al turismo in spiaggia in sicurezza

Il Veneto chiede di riaprire tutto il prima possibile. Il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera, ha specificato che con le giuste protezioni e il mantenimento delle norme di sicurezza necessarie si potrebbe già pensare ad una riapertura totale delle attività lavorative ancora chiuse. Con le evidenti limitazioni del caso.

«Chiediamo al Governo facoltà di decidere»

«Guardo a ricoveri e terapie intensive. Dal 10 aprile ad oggi c'è un calo costante. - ha specificato Zaia - I contatti sono ormai ad alta intensità da diverso tempo, è impensabile pensare che parrucchieri, estetiste e negozi siano capri espiatori. Chiediamo al Governo che dia alle Regioni la facoltà di decidere se riaprire o meno». Per il governatore si può tornare anche al turismo; via libera anche la turismo in spiaggia, purché sia fatto con coscienza, nel pieno rispetto del distanziamento sociale.