Ospedali Dolo, Villa Salus e Jesolo se occorre interamente dedicati ai malati Covid-19

Pronto un piano di emergenza per il coronavirus in Veneto. Lo ha annunciato domenica alle 13.30 in conferenza il governatore Zaia che ha fatto il punto sulla situazione regionale: «Se fra una decina di giorni l'andamento sarà questo - ha detto - si rischia di andare in crash». Oltre 2170 i contagiati, e più di 400 i ricoverati. Nelle terapie intensive 130 pazienti, ma ci sono ancora posti. Oltre un centinaio le persone dimesse. Dieci gli ospedali messi a disposizione nelle varie province all'occorrenza, totalmente dedicati ai pazienti Covid-19. A Venezia si tratta di Dolo, Villa Salus e Jesolo. Quasi 3 mila posti in più in tutta la Regione, di cui 825 in terapia intensiva e più di 400 in semintensiva. «Se numeri e proiezioni porteranno a prevedere una crescita ulteriore, saremo attrezzati - ha detto Zaia -. Sarà come aver fatto la valigia, avendo tutto l'occorrente in caso di imprevisti. Ricordiamoci che i morti in Veneto sono 63 finora».

Mascherine e respiratori

Zaia ha avuto modo di parlare con il ministro Speranza nelle scorse ore, con il ministro Boccia e il direttore sanitario regionale Mantoan. «Le misure restrittive sono la direzione giusta, insoeme alla politica dei tamponi», ha ribadito Zaia, annunciando da lunedì un piano anche di controlli a tappeto tramite Spisal in tutte le aziende, per vigilare sul rispetto delle indicazioni del protocollo per la sicurezza e sull'utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori. Mascherine e dispositivi di protezione sono introvabili. «Mascherine e respiratori meccanici: è una carenza a livello planetario. Non passi l'idea che il Veneto non intende acquistarle - ha detto il governatore - Vanno a ruba tra le comunità e faccio appello al governo di permettere agli Enti pubblici, nel decreto che sta per essere approvato, la misura della lettera di credito, in modo che possiamo garantire al venditore cinese o turco di turno di avere la certezza dei suoi soldi, parliamo di transazioni per 6-7-8 milioni a pagamento anticipato, spesso gli interlocutori sono numeri di telefono, senza garanzie e più di qualcuno ha ricevuto scatoloni che sono arrivati anche vuoti - racconta il presidente -. Serve una norma per individuare elementi di protezione, ma serve una autorizzazione governativa. C'è una mancanza globale. Per questo non escludo una produzione fatta in casa», stessa logica per i respiratori meccanici. I reparti intensivi sono la sfida assieme agli infettivi.

Ordinanza parchi

«Male fanno i genitori a non controllare i figli che escono di casa per ritrovarsi o giocare in gruppo al parco - commenta il governatore le segnalazioni arrivate da alcuni cittadini per il Bissuola a Mestre - . Sto valutando una ordinanza ancora più restrittiva - Appello anche per la frequenza delle visite al supermercato - Non recatevi più volte al giorno ma una soltanto - dice Zaia - . Inultile inventare la mancanza del cartone del latte per farsi il giro in negozio. Il messaggio è restare a casa».