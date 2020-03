Zaia chiede lo stralcio dal decreto delle province di Padova Treviso e Venezia

La Regione Veneto, attraverso una richiesta del presidente Luca Zaia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato le controdeduzioni scientifiche al Dpcm dell’8 marzo con la richiesta di eliminazione dal decreto delle misure riguardanti le province di Padova Treviso e Venezia. Dalle 8 di stamattina il presidente sta coordinando l’Unità di crisi regionale presso la sede operativa della protezione civile a Marghera, in via Paolucci 34.

«In riferimento al parere richiesto dalla conferenza delle Regioni riguardo alla bozza del Dpcm recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento del contagio da Covid 19 - non abbiamo - conoscenza delle motivazioni scientifiche che hanno portato all'inserimento delle province». In particolare per Venezia: «i casi di positività riscontrati interessano quali per la metà operatori sanitari. Attualmente è in corso una approfondita ricerca epidemiologica con conseguente sorveglianza attiva su tutte le persone in isolamento fiduciario domiciliare. A fronte di uno scenario che evidenzia cluster circoscritti che non interessano allo stato attuale in maniera diffusa la popolazione generale, non si comprende il razionale di una misura che appare scientificamente sproporzionata all'attuale andamento epidemiologico».