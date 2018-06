Tenaglie, pinze e piede di porco negli zaini: sorpresi a San Marco con l'arsenale da scasso

Hanno subito insospettito i carabinieri e i militari del reggimento lagunari impegnati in un servizio in piazza San Marco, in prossimità di Palazzo Ducale. E i dubbi delle forze dell'ordine su quella famiglia di origine romena hanno avuto effettivo riscontro: due delle cinque persone fermate, infatti, nascondevano all'interno dello zaino un vero e proprio armamentario utile per scassinare qualsiasi tipo di serratura. Per I.F., 19 anni, e M.D. di 42, è scattata la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed arnesi da scasso.

Una ferramenta negli zaini

I due, in regola ed incensurati, giravano con cinque taglierini, due tenaglie, due pinze, una tronchese, una chiave inglese, vari tipi di chiavette ed un ferretto per forzare le serrature. A questo si aggiungono due cacciaviti, un piede di porco e cinque torce elettriche da fronte. Un'attrezzatura completa che non ha lasciato dubbi sulla propria utilità. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Indagini in corso

I carabinieri nelle prossime ore valuteranno alcuni episodi di furto avvenuti negli ultimi tempi su tutto il territorio provinciale per capire se dietro ai colpi ci possa essere proprio la mano dei due romeni denunciati. Quello che è parso chiaro dall'armamentario è che non si tratterebbe di ladri sprovveduti, bensì veri e propri professionisti.