Zaino sospetto ai Giardini della Biennale, era stato legato a una panchina

Allarme rientrato per lo zaino incustodito, trovato sulle panchine esterne ai Giardini della Biennale di Venezia, mercoledì dopo le 15.30. Il proprietario, un giovane, lo aveva legato con un lucchetto e si era allontanato. Una manovra che ha fatto scattare l'allerta per la sicurezza, in una settimana delicata per la città, come quella della mostra del Cinema.

Sull'area di rinvenimento del bagaglio sospetto erano arrivati i vigili del fuoco, la polizia di Stato e gli artificieri, e sono state messe in atto le procedure di sicurezza del caso, compreso l'allontanamento dei passanti.