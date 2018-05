Il Marco Polo cresce, di qui al 2021 previsti investimenti per 575 milioni: report di Enac

Ci sono 194 milioni di euro per il terminal del Marco Polo, 32 milioni per i sistemi di accesso, viabilità e parcheggi, 120 milioni per infrastrutture di volo, 100 milioni per reti ed impianti. E poi 51 milioni per "edifici vari" e 20 per interventi dedicati all'ecologia. Cifre riportate all'interno di due report pubblicati sul portale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, che mostrano gli aggiornamenti sullo stato di attuazione degli investimenti aeroportuali tra il 2017 e il 2021 in Italia, Venezia compresa.

Dati in aumento

Proprio il capoluogo veneto si conferma hub di forte interesse: se per Roma Fiumicino la cifra stanziata è pari a 1 miliardo e 750 milioni, nello stesso periodo ci sono 575 milioni di euro per Tessera, che mostra una forte crescita del traffico passeggeri (+7,7% nel 2017). I dati dell'ultimo triennio sono in costante incremento: nel 2015 sono stati registrati 8,7 milioni di passeggeri, saliti a 9,5 l'anno successivo e a 10,3 nel 2017. Bene anche i cargo: a Venezia sono transitate merci per 42mila tonnellate nel 2015, 49mila nel 2016 e 52mila l'anno scorso. L'Ente segnala poi gli investimenti programmati sull’aeroporto di Milano Linate (316 milioni) e Milano Malpensa, con 265 milioni nel periodo 2016-2020.

Ritardi

Da notare che finora sono state realizzate solo parte delle infrastrutture pianificate nel piano degli investimenti: questo a causa delle modifiche apportate ad alcuni interventi che hanno richiesto una nuova verifica di compatibilità ambientale da parte del ministero dell'Ambiente, con conseguente ritardo nell’emissione della conformità urbanistica del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.