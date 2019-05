ANGI incontra l’arte e l’innovazione a Venezia

Un particolare ringraziamento all’ANCE di Venezia per aver ospitato la manifestazione, al Presidente UCOI Amb. Daniele Verga per il prezioso sostegno e a Mattia Carlin, vicepresidente dell’ANGI, e recentemente nominato vicepresidente UCOI, per la perfetta organizzazione.

L’occasione è stata lieta per presentare anche il Manifesto Europeo per l’Innovazione, recentemente presentato dall’ANGI alla Camera dei Deputati alla presenza di alcune delle voci più autorevoli dei maggiori partiti politici italiani, quali sostenitori della mission di ANGI per i giovani e l’Europa.

Il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, intervenuto alla manifestazione ha dichiarato: ”Il Veneto rappresenta un eccellenza per l’Italia e per il mondo. Oggi siamo onorati di aver portato la testimonianza dei giovani innovatori dell’ANGI di fronte a tutte le numerose autorità intervenute, presentando tutte le nostre progettualità a sostegno delle imprese e del territorio. Un successo di pubblico e di contenuti in quello che rappresenta un altro importante passo in avanti per valorizzare l’innovazione e il nostro ecosistema paese, ponendo l’accento su tutto quello che è il mondo dell’arte e della cultura, in cui l’innovazione rappresenta un importante alleato e sostenitore. Un particolare ringraziamento al nostro vicepresidente Mattia Carlin, all’UCOI, all’ANCE, al Comune di Venezia e alla Regione veneto per il sostegno a favore del cammino di successo dell’ANGI per i giovani e le imprese”.

Sono intervenuti alla manifestazione: Piero Bettini, Console Onorario della Repubblica d’Estonia a Venezia, Mauro Furlanetto, Console Onorario della Repubblica di Malta a Venezia, Meghan H. Jones, Console degli Stati Uniti d’America a Venezia, Kris Lemsalu, Artista d’Estonia e Scultore, Vince Briffa, Artista di Malta e Digital Arts, Antonio Amodio, Maestro d’Arte 5-HATS Srl, Paolo Carlin Presidente Carlin&Associates e CEO di Flymove Bertone, Enrico Fiore, CEO di Truyoins Ventures&Partners, Andrea Pilotti Amministratore Delegato 5-HATS Srl, Cleofe Zandonà, Project Manager Green Logistics Expo, Ferdinando Azzariti Presidente Salone d’Impresa SpA.

Mattia Carlin, vicepresidente ANGI ha commentato: “In qualità di Vicepresidente dell’Unione dei Consoli Onorari in Italia, sono lieto che questo incontro abbia aperto nuovi scenari sul futuro dell' innovazione tra persone che hanno ruoli istituzionali e aziendali. Perchè l’innovazione deve salvare e valorizzare le differenze senza farle cadere nell' abisso della vacuità. Ringrazio l'Ambasciatore Daniele Verga Presidente di UCOI e l'Ambasciatore Carlo Marsili Rappresentante di UCOIM unitamente all'attenzione e i complimenti ricevuti dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Infine dialogare a Palazzo SANDI sede di ANCE su temi complessi ammirando gli affresco del Tiepolo tutto è più semplice. Perchè il bello aiuta. Ringrazio il Presidente Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che con il manifesto Europeo sull' Innovazione presentato alla Camera sono certo che potremmo valorizzare e migliorare assieme molti settori della società italiana ed estera.”.