«Non c'è l'aumento in busta paga», i sindacati chiedono chiarimenti

Con una nota Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto chiarimenti al dirigente dei servizi sociali Ulss 3, dottor Gianfranco Pozzobon, in merito al mancato riscontro che avrebbero visto nella busta paga dei dipendenti delle cooperative del mese di aprile, in base agli adeguamenti derivanti dal rinnovo del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro). «Non è stato applicato correttamente il contratto», scrivono. Si tratta, scrivono, dei lavoratori delle cooperative: Socioculturale, Codess Sociale e La Pianura.

I salari

«Chiedono a direttore Pozzobon di intervenire urgentemente come ente erogatore del servizio per richiamare agli obblighi normativi dell'appalto ed eventuali convenzioni, al fine di ripristinare i diritti contrattuali dei lavoratori, valutando sanzioni per le inadempienze». Tale mancanza, spiegano ha ricadute sulle condizioni economiche e salari già modeste degli operatori che svolgono servizi in Ulss 3».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le case di riposo

Chiesto anche un incontro urgente sulle disposizioni della Regione Veneto del 26 maggio, che dettano linee guida per la riapertura delle strutture residenziali ed extraospedaliere. «I sindacati sono preoccupati per le conseguenze sulle condizioni di lavoro, sugli organici e sulla sicurezza degli operatori delle case di riposo e chiedono ai gestori di condividere regole e protocolli di sicurezza», senza che si corra il rischio, specificano, che ogni struttura possa decidere per proprio conto le modalità della riapertura.