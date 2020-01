Zaia ha pronto un piano per Cav con l'abolizione dei pedaggi autostradali

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha presentato il piano pensato dalla Regione per le tratte di autostrada di competenza della Concessioni Autostradali Venete spa, ovvero il Passante di Mestre e la Venezia-Padova. «Il 10 gennaio - ha detto - presenteremo al ministro delle Infrastrutture De Micheli il progetto che prevede la trasformazione radicale della Cav in Cav 2.0, attraverso la liberalizzazione di un miliardo di investimenti senza più pesare sulle casse dello Stato e una completa autonomia della concessionaria in termini di bilancio, gestione, leve tariffarie. E, quel che più conta per i veneti, l'abolizione o una drastica diminuzione dei pedaggi per tutte le tratte origine-destinazione all'interno del perimetro della stessa Cav». «Tanto per chiarire - spiega -, chi percorrerà la Padova-Marghera o non pagherà nulla, o pagherà un pedaggio ridottissimo, unicamente legato ai costi di gestione. Il progetto non nasce oggi, ma ci stiamo lavorando da oltre un anno».

Da inizio anno è in vigore un aumento dei pedaggi autorizzato dal ministero sulle autostrade gestite da Cav. L'aumento concesso è dell'1,20%, ma è stato applicato in modo variabile: ad esempio, nel tratto Padova-Mestre il costo è passato da 2,80 a 3 euro, quindi il rincaro è del 7%. Ci sono tratti del Passante, invece, in cui il prezzo è sceso.