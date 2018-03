Cambio della guardia per l'impianto Solvay di Porto Marghera: sarà acquistato da Alkeemia

Alkeemia, parte di Fluorsid Group, ha siglato un accordo preliminare con Solvay Specialty Polymers per l'acquisizione dell'impianto chimico di Porto Marghera. Una struttura di via della Chimica che produce acido fluoridrico. "L'acquisizione dell'impianto dell'area veneziana, tra i principali produttori di acido fluoridrico europei, garantirà al nostro gruppo importanti opportunità di crescita attraverso l'ingresso in nuovi mercati e la possibilità di ampliare la nostra gamma di fluoro derivati", dichiara Lorenzo Di Donato, amministratore delegato di Alkeemia.

Saranno rilevati sito e risorse umane

Fluorsid Group, realtà imprenditoriale italiana specializzata nella produzione dei derivati dell'acido fluoridrico con sede nell'area industriale di Cagliari, secondo una nota sarebbe uno dei principali attori sul mercato nazionale e internazionale. Alkeemia subentrerà alla società Solvay Specialty Polymers rilevando l'insieme di tutte le attività e le risorse presenti nel sito. Il termine dell'iter di cessione è previsto entro la metà del 2018, una volta completate tutte le formalità necessarie.