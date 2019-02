Carnevale solidale, giovani imprenditori per le popolazioni colpite dal maltempo

Un Carnevale all’insegna della solidarietà. È con questo spirito che il Gruppo Giovani Imprenditori di Venezia e Rovigo ha organizzato una festa in maschera, sabato, ispirata all’atmosfera del più celebre cabaret di Parigi. L’evento, intitolato "Carnaval en rouge", ha richiamato a Venezia, a palazzina Grassi, partecipanti provenienti da tutta Italia: da Milano a Napoli, da Pesaro a Vicenza. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle popolazioni del Bellunese colpite dal maltempo, per testimoniare la sensibilità del mondo dell’industria verso le problematiche del territorio.

Attrezzature

In particolare, la somma raccolta permetterà di acquistare alcune attrezzature, che saranno ufficialmente consegnate nelle mani dei cittadini il prossimo 22 marzo, a Cortina, in occasione del Meeting Giovani Imprenditori Nord Est. «Sono molto felice ed orgogliosa per la numerosa partecipazione di giovani imprenditori provenienti da tutta Italia – ha dichiarato la presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Venezia e Rovigo Manuela Galante –. Questo dimostra che i legami creati grazie a Confindustria sono molto forti e superano i confini territoriali. Credo che sia un dovere dell’imprenditore guardare oltre i cancelli della propria azienda e dedicare tempo e attenzione al territorio, che rappresenta un elemento di indiscutibile valore competitivo. Organizzando una festa a scopo benefico, il nostro primo pensiero è andato alle popolazioni del Veneto colpite dai nubifragi dello scorso autunno. A questo proposito, desidero ringraziare palazzina Grassi, che con grande generosità ha voluto partecipare, insieme a noi, a questa causa benefica».