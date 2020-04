Commercio all'ingrosso, lunedì riapre la Metro

Lunedì 4 maggio riprende l’attività del punto vendita Metro a Venezia, temporaneamente sospeso a inizio emergenza in seguito allo stop dei consumi fuori casa. Lo staff è al lavoro per garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza. Partner del mondo Horeca, «Metro vuole essere al fianco di tutti gli operatori del settore per accompagnarli e guidarli in questo periodo di transizione che ci attende - commenta Renzo Esposito, responsabile vendite area nord est - Sappiamo che i mesi che ci attendono saranno complessi, a causa delle disposizioni di distanziamento sociale necessarie per la sicurezza e la salute e che influenzeranno anche i consumi fuori casa.

Take away

Tra le iniziative della Metro un decalogo con le linee guida per ripartire e un costante aggiornamento sulle misure governative a sostegno delle pmi. L’azienda sta anche pensando a un assortimento e a servizi di consulenza in linea con le future necessità, come la richiesta sempre più crescente di food delivery e take away, che comportano l’utilizzo di prodotti e menù ad hoc. Ma anche l’igienizzazione e sanificazione dei locali e i dispositivi individuali per gli operatori del comparto, che diventeranno sempre più cruciali.