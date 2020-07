Tornano i concorsi al Comune: 100 nuovi vigili, 8 assistenti sociali

Nuovi concorsi approvati in giunta per altre 191 nuove assunzioni. Entro fine anno oltre 250 nuovi giovani entreranno in Comune. Brugnaro: «Risorse del Comune che ora diventano preziose permettendoci di dare valore e spazio a ragazzi e ragazze». Terminato il blocco dei concorsi stabilito dai vari dpcm del periodo emergenziale per il coronavirus, dopo aver sistemato il bilancio, si aprono nuovi bandi che usciranno già da fine luglio.

I profili

«Con questo piano delle assunzioni rafforzeremo la sicurezza assumendo 100 nuovi vigili (85 giovani agenti, il cui bando uscirà già a fine luglio e 15 ispettori di vigilanza)», spiega l'assessore al Personale Paolo Romor. Anche i servizi sociali verranno potenziati con il bando: già a fine luglio ricerca di 8 giovani assistenti sociali. Nel corso dell'estate usciranno anche i bandi per 29 tecnici (geometri, architetti, ingegneri), 50 amministrativi (diplomati e laureati) e 4 operai. Queste 191 nuove assunzioni si aggiungono alle oltre 60 (tra cui educatrici, giovani avvocati, vigili) che si concluderanno entro l'autunno relative ai concorsi già avviati. «Un segnale concreto di ripartenza. Mostriamo a tutti che Venezia è una città viva».