Soldi ai Comuni dalla conferenza Stato Città: 280 milioni

I mancati introiti delle tasse comunali tornano, in parte, alle Amministrazioni: l'annuncio è del sottosegretario all'Interno Achille Variati dopo la conferenza Stato-Città e autonomie locali di oggi, martedì 23 giugno. «Altri 280 milioni in arrivo per i Comuni per Imu (immobili), Tosap, Cosap (plateatici), imposta di soggiorno, 31.7 di questi al Veneto».

Trasferimenti

Variati parla di «segnale concreto e vicinanza agli enti locali da parte del governo». Non andrà a coprire interamente soprattutto per quanto riguarda Imu e tassa di soggiorno, dice Variati, «ma a questa ne seguiranno altre: 2,1 miliardi saranno distribuiti entro il 10 luglio, e ci saranno ulteriori risorse per i Comuni con il prossimo decreto». Già anticipati i trasferimenti 2020, i fondi per l'emergenza alimentare, il primo stanziamento straordinario di 900 milioni.

Ripartizione

«Nel solo Veneto, per fare l’esempio di una regione fra le più colpite dall’epidemia - dice il sottosegretario - arriveranno circa 31,7 milioni, così suddivisi: 10,5 milioni per Tosap e Cosap, 14 milioni per imposte soggiorno, 7,2 milioni per Imu del settore turistico. La città di Venezia, una delle capitali mondiali del turismo e per questo messa in ginocchio dal crollo della circolazione internazionale, riceverà contributi per oltre 10 milioni. Alla provincia di Venezia andranno 15,8 milioni di euro.