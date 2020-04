Confindustria supporta le imprese mentre poco alla volta ripartono

Più di 250 gli iscritti al seminario online: La ripartenza delle aziende e la gestione dell'emergenza sanitaria, organizzato da Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo che si terrà domani, mercoledì 29 aprile, dalle 11. In questa delicata fase di riavvio delle produzioni, l’incontro vuole essere un supporto pratico agli associati per affrontare il rientro al lavoro dei dipendenti, attraverso l’applicazione del protocollo di sicurezza del 24 aprile scorso e la sua implementazione nelle specifiche procedure aziendali.

Le domande sulla ripartenza

Tra le domande frequenti di chi riavvia l'attività, oltre a quali siano i comparti interessati e alle date delle ripartenze, spesso si vogliono conoscere quali misure siano da adottare per il contenimento del contagio da Covid-19; se sarà possibile, in caso di mancata riapertura, quanto meno accedere ai propri locali per svolgere attività amministrative, di vigilanza, manutenzione, sanificazione, spedizione e ricezione di merci. A queste e altre domande sarà data una risposta. Nella fase 2 di riavvio delle produzioni, l’incontro virtuale intende fornire un supporto. A illustrare queste tematiche saranno Antonio Baldi Guarinoni, responsabile area sindacale di Confindustria Venezia ed Elena Bonafè, responsabile area Ambiente e Sicurezza di punto Confindustria, la società che supporta le associate nelle problematiche di sicurezza del lavoro.

Salute e impresa

«L’elevato numero di partecipanti al seminario online dimostra il grande interesse da parte delle aziende al tema della salute dei dipendenti. Un aspetto di prioritaria importanza – dichiara il presidente di Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese –. Le imprese, infatti, stanno programmando e organizzando scrupolosamente il rientro in fabbrica. Nel nostro Paese, tuttavia, si sta diffondendo un sentimento che contrappone la salute all’impresa, come se fossero due realtà inconciliabili. Dobbiamo lottare contro tale pregiudizio e dimostrare, da subito, che con l’impegno di tutte le parti sociali l’Italia può rialzarsi e definire nuovi orizzonti di crescita e sviluppo».