Al via le iscrizioni per “La voce è suono”, workshop con il regista e attore teatrale Angelo Callipo

Quattro appuntamenti dedicati a tutti coloro che lavorano utilizzando la voce (Avvocati, Insegnanti, Formatori, Buyer). Al via le iscrizioni per il corso di formazione “La Voce è suono” al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607). Il workshop, tenuto dal regista e attore teatrale Angelo Callipo, si focalizzerà sui seguenti temi: potenziare la capacità di comunicazione; Acquisire sicurezza nel parlare in pubblico e davanti alla classe; Saper scegliere i codici espressivi più adatti alle esigenze del proprio insegnamento e dell’argomento proposto.

La parola, come diceva Montaigne, appartiene per metà a chi parla e per metà a chi ascolta. La voce è il ponte che permette a queste due metà di entrare in contatto tra loro. Essere in grado di farsi ascoltare è il modo migliore per rendere concrete le proprie idee.

Quattro gli incontri: nel primo si approfondiranno i temi della respirazione, rilassamento vocale e articolazione della voce. Poi spazio a dizione, difetti di pronuncia, regionalismi. Nel terzo appuntamento attenzione puntata sui codici espressivi dal tono al volume, tempo e ritmo. Ed infine nella lezione conclusiva si studieranno contesti, sottotesti, gestualità e fisicità.

Gli incontri della durata di due ore si terranno ad ottobre dalle 19 alle 21 nei seguenti giorni: martedì 8, venerdì 11; martedì 15 e venerdì 18. Previsto un secondo ciclo dal 5 al 15 maggio.